Зеленський анонсував продовження кадрових перестановок у владі

"Ми продовжуємо перезавантаження державних інституцій. Цього тижня відбулося кілька замін. Це ще не все. Не всі рішення, які були підготовлені", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що сьогодні, 30 березня, вже є нові укази стосовно радників на Банковій.

"Кожному дякую за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", - заявив президент.

Ротація на Банковій

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сьогодні звільнив низку своїх радників та уповноважених. Так, своїми указами глава держави звільнив:

позаштатного радника президента Олега Устенка (указ №212);

позаштатного радника Сергія Трофімова (указ №211);

позаштатного радника президента Михайла Радуцького (указ №210).

Також Зеленський звільнив Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України (указ №208). Крім того, з посади уповноваженого президента з питань волонтерської діяльності (поза штатом) була звільнена Наталія Пушкарьова (указ №209).

Детальніше про таку ротацію на Банковій і як Зеленський влаштував перестановки в РНБО - читайте в матеріалі РБК-Україна.