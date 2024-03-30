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Зеленский анонсировал продолжение кадровых перестановок во власти

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что кадровые изменения в государственных институциях продолжатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

"Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не все. Не все решения, которые были подготовлены", - сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня, 30 марта, уже есть новые указы по советникам на Банковой.

"Каждого благодарю за работу. Мы делаем Офис более функциональным", - заявил президент.

Ротация на Банковой

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сегодня уволил ряд своих советников и уполномоченных. Так, своими указами глава государства уволил:

  • внештатного советника президента Олега Устенко (указ №212);
  • внештатного советника Сергея Трофимова (указ №211);
  • внештатного советника Михаила Радуцкого (указ №210).

Также Зеленский уволил Алену Вербицкую с должности уполномоченного президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины (указ №208). Кроме того, с должности уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности (вне штата) была уволена Наталья Пушкарева (указ №209).

Детальнее о такой ротации на Банковой и как Зеленский устроил перестановки в СНБО - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский