Зеленський анонсував призначення директора НАБУ: буде вже за тиждень

"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед", - сказав Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні.

Він повідомив, що наразі для обрання директора НАБУ залишився лише конкурс, який зараз проходять кандидати.

"Через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - наголосив президент.

Він додав, що після цього усі антикорупційні інституції України "будуть працювати на 100%".