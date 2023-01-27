RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский анонсировал назначение директора НАБУ: будет уже через неделю

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины могут назначить на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента в Telegram.

"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо по этому пути продвигаемся вперед", - сказал Зеленский во время онлайн-общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине.

Он сообщил, что для избрания директора НАБУ остался только конкурс, который сейчас проходят кандидаты.

"Через неделю у нас уже будет руководитель этого органа", - подчеркнул президент.

Он добавил, что после этого все антикоррупционные институты Украины "будут работать на 100%".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщал, что ожидает избрания кандидатов в директора НАБУ до конца января.

Ранее кандидат на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что директор НАБУ "не из системы" сможет найти новое видение развития антикоррупционной политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАБУ