Умєров про зустріч Зеленського з Путіним: наш наступний крок

Україна хоче організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Це буде наступним кроком на переговорах із РФ.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив журналістам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Очільник Міноборони нагадав, що президент України Володимир Зеленський очікував, що переговори з Росією в Стамбулі відбудуться на високому рівні.

"Тут, думаю, наступний крок - має бути організована зустріч на рівні лідерів, і це буде наш наступний крок", - наголосив він.

Зі свого боку перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця підкреслив, що дуже складний день "завершується дуже добре".

"Попередній успіх сьогоднішніх переговорів ще треба буде консолідувати, що означає, що тиск на РФ має тривати, нам не треба розслаблятися", - додав він.

Кислиця пояснив, що є багато питань, які можуть бути вирішені тільки на рівні лідерів двох країн.

"З урахуванням складності цих питань і природи РФ, де практично будь-яке питання може бути вирішене тільки президентом Путіним, ми сподіваємося, що саміт відбудеться якомога швидше", - уточнив заступник глави МЗС.

Він також розповів, що обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" - це чудова новина для тисячі сімей в Україні.