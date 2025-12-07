UA

Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі: що сказав

Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Глава держави Володимир Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі. Як він заявив, будуть консультації з європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента.

"Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень - будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах", - повідомив президент.

Зеленський додав, що представники України цими днями провели предметні розмови з представниками американського лідера Дональда Трампа, і зараз секретар РНБО Рустем Умєров та глава Генштабу Андрій Гнатов на шляху в Європу.

"Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з "рускімі", - заключив глава держави.

Він додав, що вчора представники України говорили зі спецпредставником Трампа Стівеном Віткоффом та зятем президента США - Джаредом Кушнером.

"Я дякую за готовність працювати разом 24/7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста. Продовжуємо працювати. Деякі речі можна обговорити тільки особисто: Умєров і Гнатов доповідатимуть мені, також я буду говорити з лідерами Європи - у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також у Брюсселі", - підсумував Зеленський.

Як відомо, українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та главою Генштабу Андрієм Гнатовим відправилась до Штатів на перемовини після того, як американські представники відвідали Москву 2 грудня.

Зеленський також говорив телефоном з Віткоффом та Кушнером. Сторони обговорювали територіальне питання і гарантії безпеки.

Наразі президент очікує доповіді від Гнатова та Умєрова, зокрема про те, про що говорили американські представники в Москві.

