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Зеленський анонсував нові відставки серед чиновників

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ті чиновники, котрі не відповідають вимогам держави і українського суспільства надовго не затримаються на свої посадах. Їх буде звільнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, зараз відслідковується певне кадрове затишшя. Однак невдовзі будуть прийняті нові рішення та слід очікувати звільнення чиновників.

"І ще одне. Зараз певне кадрове затишшя, але це не означає, що всі необхідні кроки вже зроблені. Будуть рішення. Тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави та суспільства, не варто засиджуватися у кріслах", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 25 січня, стало відомо про звільнення керівників прокуратур у п'яти регіонах України.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія), попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту у грудні 2022 року.

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Володимир Зеленський