Зеленский анонсировал новые отставки среди чиновников

Те чиновники, которые не отвечают требованиям государства и украинского общества, надолго не задержатся на своих должностях. Они будут уволены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского .

По его словам, сейчас отслеживается определенное кадровое затишье. Однако вскоре будут приняты новые решения и следует ожидать увольнения чиновников.

"И еще одно. Сейчас определенное кадровое затишье, но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - сказал Зеленский.