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Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в Європейський союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того, щоб бути готовими - реально - до повноправного вступу в Євросоюз, для того, щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил", - заявив він. 

Зеленський додав, що зараз вже зрозуміло, які наступні кроки будуть зроблені Україною.

"Сьогодні після зустрічі з (головою Єврокомісії, - ред.) Урсулою фон дер Ляйєн про частину з них я вже сказав: це і законопроєкт, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і те, що десятки років тому потрібно було зробити, а саме законопроєкт про лобізм. Урегулюємо й інші необхідні питання", - заявив він. 

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Наразі Київ повинен виконати низку умов для того, аби стати повноцінним членом блоку.

Наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.

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