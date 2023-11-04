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Зеленский анонсировал новые реформы для вступления Украины в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые реформы по вступлению Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Мы продолжаем трансформацию нашего государства, для того, чтобы быть готовыми - реально - к полноправному вступлению в Евросоюз, для того, чтобы адаптировать все наши институты, все наши стандарты к европейским правилам", - заявил он. 

Зеленский добавил, что сейчас уже понятно, какие следующие шаги будут сделаны Украиной.

"Сегодня после встречи с (главой Еврокомиссии, - ред.) Урсулой фон дер Ляйен о части из них я уже сказал: это и законопроект, который добавляет возможностей Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и то, что десятки лет назад нужно было сделать, а именно законопроект о лоббизме. Урегулируем и другие необходимые вопросы", - заявил он.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.

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