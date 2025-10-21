Зеленський анонсував нові оборонні домовленості: ставка на авіацію та ППО

Глава держави наголосив, що Україна готує нові оборонні домовленості, які дозволять посилити бойову авіацію та сформувати міцні Повітряні сили для довгострокової безпеки країни.

"Важливо, щоб усі наші державні інституції та складові Сил оборони, які задіяні в підготовці й будуть задіяні в реалізації угоди, були належним чином скоординовані", - написав Зеленський.

Президент також повідомив, що цього тижня відбудуться зустрічі з європейськими лідерами та партнерами з коаліції країн, які допомагають Україні. За його словами, кожен партнер має чітко розуміти, як може підтримати Україну найбільш ефективно саме зараз.

Серед ключових питань він назвав потреби у ППО, наповнення оборонних пакетів, розширення програми PURL, забезпечення обладнанням для відновлення енергетики, а також координацію у посиленні санкцій.

Крім того, під час наради обговорили порядок денний майбутніх засідань Ставки та потреби оборонної промисловості.

"Детально працюємо над потребами нашої оборонної промисловості. І щоб такі потреби задовольнялись максимально повно, зокрема, відбудеться трансформація апарату РНБО", - заявив він.

Президент наголосив, що показник забезпечення фронту українською зброєю до кінця року має становити щонайменше 50%, і це завдання потрібно виконати.