Зеленський пообіцяв нові рішення для фронту: нестандартні кроки у сфері дронів

Виробництво дронів

Нагадаємо, тиждень тому Зеленський повідомив, що Україна цього року планує виготовити сотні-тисячі дронів-перехоплювачів. Він зазначив, що кількість збитих російських "Шахедів" зростатиме.

"Головний компонент - це дрони-перехоплювачі. Які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували від кількох компаній ці дрони. А зараз ми підписали дуже серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття "Шахедів" у великій кількості", - розповів президент.

Крім того, днями глава держави написав у соцмережах, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.

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