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Зеленский пообещал новые решения для фронта: нестандартные шаги в сфере дронов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина будет контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов. Уже в этом году показатели производства будут больше, чем планировалось.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Первое - контрактирование и производство дронов. Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов, отдельно работаем с европейскими партнерами по финансированию", - сказал президент.

По словам Зеленского, уже в этом году должны быть значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано.

"Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты - расширяем географию такой поддержки", - добавил глава государства.

Производство дронов

Напомним, неделю назад Зеленский сообщил, что Украина в этом году планирует изготовить сотни-тысяч дронов-перехватчиков. Он отметил, что количество сбитых российских "Шахедов" будет расти.

"Главный компонент - это дроны-перехватчики. Которые показали себя уже в Украине. Мы уже тестировали от нескольких компаний эти дроны. А сейчас мы подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание "шахедов" в большом количестве", - рассказал президент.

Кроме того, на днях глава государства написал в соцсетях, что Гана готова профинансировать производство дронов для ВСУ.

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