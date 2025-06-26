Зеленський анонсував нову конференцію з відновлення України

За йог словами, на 10-11 липня 2025 року запланована в Італії міжнародна конференція з відновлення України.
"Щодо стратегічної програми, я маю на увазі, що 10 і 11 липня ми проведемо дуже хорошу зустріч в Італії під керівництвом нашого доброго друга України, прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. І ми проведемо зустріч з лідерами там", - сказав Зеленський.
Глава держави також наголосив на важливості участі європейських підприємств і приватного сектору у відновленні України після російських атак.
Конференція стане логічним продовженням цьогорічної Ukraine Recovery Conference, яка проходила у Берліні. Це буде вже четверта конференція з відновлення України.
На сайті Ukraine Recovery Conference зазначається, що головними темами конференції в Італії будуть:
- бізнес - залучення приватного сектору до відбудови та економічного зростання;
- людський капітал для України;
- відновлення регіонів;
- вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи.