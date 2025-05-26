Хочемо заробити на відбудові: Туск зробив відверту заяву щодо відновлення України

"Я скажу без перебільшення, що тут, у Славкуві в Сілезії, у нас буде найбільший логістичний центр такого типу в Європі. Йдеться не лише про побиття рекордів (...) це також буде "золота угода" для Польщі", - заявив Туск.

За його словами, Польща хоче допомогти Україні у відновленні й також заробити на цьому.

"Нічого поганого в тому, щоб так сказати: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відновленні України. Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити, і для цього потрібен цей спеціальний хаб. (...) Не повинно бути так, як було раніше, коли всі були залучені, включно з Польщею, - я говорю про війну в Іраку, - а потім найбільші заробляли на відбудові, а Польща залишилася ні з чим", - пояснив він.

Окрім цього Туск вважає, що євротермінал "Славкув", який знаходиться на південному заході Польщі, після закінчення війни РФ проти України стане перевантажувальним центром для товарів з Азії й Китаю.

"Це великий логістичний проект, найбільший сухий порт... Ми вступаємо у другий етап інвестицій у розширення цього євротерміналу. У нас є ще кілька таких етапів - третій, четвертий і п'ятий. Весь цей проєкт оцінюється в понад мільярд євро", - додав президент Агентства промислового розвитку Войцех Балчун.