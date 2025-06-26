Зеленский анонсировал международную конференцию по восстановлению Украины

Итак, на 10-11 июля 2025 года запланирована в Италии международная конференция по восстановлению Украины.

Союзников Украины собирает премьер Италии Джорджа Мелони, чтобы обсудить поэтапное восстановление Украины после масштабных разрушений, вызванных войной с Россией.

Ожидается, что в конференции примут участие лидеры ключевых стран-партнеров, представители международных финансовых учреждений, а также крупного бизнеса.

"Мы благодарны Италии за эту инициативу. Это важное событие, которое позволит согласовать четкую дорожную карту восстановления нашей страны. Мы говорим не только об инфраструктуре, но и о восстановлении экономики, социальной сферы, энергетики и правовой системы", - заявил Зеленский.

Конференция станет логическим продолжением нынешней Ukraine Recovery Conference, которая проходила в Берлине. Однако итальянское событие, по словам аналитиков, будет иметь больше политическую окраску - речь идет об участии именно глав государств и правительств, которые могут принять стратегические решения по долгосрочной помощи Украине.

Главные темы предстоящей конференции:

финансирование восстановления разрушенной критической инфраструктуры;

привлечение частных инвесторов к региональным проектам;

модернизация энергосистемы Украины;

интеграция украинской экономики в единый европейский рынок;

антикоррупционные реформы и правовая среда для бизнеса.

Также ожидается, что во время конференции будет объявлено о конкретных решениях по запуску новых международных фондов, соглашений о восстановлении объектов в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий - в частности, в Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.

Почему это важно

Несмотря на активную фазу войны, Украина продолжает формировать основу для восстановления и будущей интеграции в ЕС. Мероприятие в Риме должно стать сигналом для глобального сообщества: международная поддержка Украины - не только в сфере безопасности, но и в экономическом измерении - остается стабильной.

На фоне растущих вызовов, в частности в энергетическом секторе после последних атак РФ на украинскую инфраструктуру, стратегическое планирование восстановления становится вопросом выживания для миллионов граждан.

По итогам саммита в Риме ожидается подписание межправительственных меморандумов, а также формирование новых платформ для координации усилий доноров.