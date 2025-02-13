Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському розглянути призначення бригадного генерала Сергія Голубцова заступником командувача Повітряних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Як розповів Зеленський, сьогодні він провів нараду з Сирським. За його словами, потрібно зміцнити Повітряні сили ЗСУ, а саме військову авіацію.
"Доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил", - зазначив президент.
Сергій Голубцов - начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України.
У 2011-2015 роках Голубцов служив командиром 114-ї бригади тактичної авіації.
У 2022-му був призначений командувачем повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ.
28 лютого 2022 року Голубцову дали звання бригадного генерала.
Має орден Богдана Хмельницького III ступеня (2022 рік) та орден Данила Галицького (2012 рік).
Нагадаємо, у серпні 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив Анатолія Кривоножка в.о. командувача Повітряних сил. Такий указ було підписано після звільнення Миколи Олещука.
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