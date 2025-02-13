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Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому рассмотреть назначение бригадного генерала Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел совещание с Сырским. По его словам, нужно укрепить Воздушные силы ВСУ, а именно военную авиацию.

"Поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушных сил", - отметил президент.

Что известно о Сергее Голубцове

Сергей Голубцов - начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 2011-2015 годах Голубцов служил командиром 114-й бригады тактической авиации.

В 2022-м был назначен командующим воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ.

28 февраля 2022 года Голубцову присвоили звание бригадного генерала.

Имеет орден Богдана Хмельницкого III степени (2022 год) и орден Даниила Галицкого (2012 год).

 

Напомним, в августе 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил Анатолия Кривоножко и.о. командующего Воздушных сил. Такой указ был подписан после увольнения Николая Олещука.

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Владимир ЗеленскийВоздушные силы УкраиныАлександр Сырский