Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів нараду з Сирським. За його словами, потрібно зміцнити Повітряні сили ЗСУ, а саме військову авіацію.

"Доручив Головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим та доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил", - зазначив президент.

Що відомо про Сергія Голубцова

Сергій Голубцов - начальник авіації Командування Повітряних сил Збройних сил України.

У 2011-2015 роках Голубцов служив командиром 114-ї бригади тактичної авіації.

У 2022-му був призначений командувачем повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ.

28 лютого 2022 року Голубцову дали звання бригадного генерала.

Має орден Богдана Хмельницького III ступеня (2022 рік) та орден Данила Галицького (2012 рік).