Зеленский анонсировал кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел совещание с Сырским. По его словам, нужно укрепить Воздушные силы ВСУ, а именно военную авиацию.

"Поручил Главкому переговорить с бригадным генералом Сергеем Голубцовым и доложить о возможности соответствующего кадрового изменения в Воздушных силах и рассмотреть назначение бригадного генерала Голубцова заместителем командующего Воздушных сил", - отметил президент.

Что известно о Сергее Голубцове

Сергей Голубцов - начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В 2011-2015 годах Голубцов служил командиром 114-й бригады тактической авиации.

В 2022-м был назначен командующим воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ.

28 февраля 2022 года Голубцову присвоили звание бригадного генерала.

Имеет орден Богдана Хмельницкого III степени (2022 год) и орден Даниила Галицкого (2012 год).