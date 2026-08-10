Зеленский анонсировал кадровые решения в армии и новые дальнобойные операции против РФ

Часть дальнобойных операций против России скорректирована, в то же время Украина утвердила новые удары по целям врага на российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Во время совещания с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым, начальником Генерального штаба ВСУ Игорем Скибюком и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой Владимир Зеленский обсудил выполнение плана дальнобойных операций против России.

"Подробно обсудили и выполнение плана дальнобойных санкций против России, а также наши медстрайки. Часть операций скорректировали, утвердили и новые операции", - говорится в сообщении.

По словам президента, украинские дальнобойные возможности остаются одним из важнейших инструментов в противостоянии с Россией.

Зеленский подчеркнул, что точность таких операций позволяет Украине не отдавать врагу инициативу в войне и создает условия для возможного продвижения дипломатических решений.

Президент также поблагодарил военных, которые обеспечивают проведение дальнобойных операций. В частности он отметил Силы беспилотных систем ВСУ, ракетные войска, Службу безопасности Украины и украинские разведки.

Какие еще вопросы обсудили

Отдельно во время совещания обсудили ситуацию на фронте и усиление ключевых направлений, в частности, в Донецкой области.

Также речь шла о кадровых предложениях в армии.

"Уже часть решений подготовлена, будут еще решения", - отметил Зеленский.

Кроме того, большое внимание уделили противовоздушной обороне и защите прифронтовых и приграничных общин, областных центров и Киева от российских ударов. Зеленский подчеркнул, что усиление ПВО должно оставаться одним из приоритетов для государств, которые могут помочь Украине.