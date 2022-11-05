Зеленський анонсував хороші новини щодо ППО для України: подробиці

Найближчими тижнями Україна очікує хороших новин щодо ППО та ПРО для Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянули протидію ракетному та дроновому терору - вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати", - заявив Зеленський.
За словами президента, Україна має забезпечити повний захист свого неба, і для цього будуть робити все можливе і неможливе.
"Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО та ПРО для України", - додав президент.
Нагадаємо, що нещодавно Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом повітряний щит над Україною.
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що допоможе Києву у зміцненні протиповітряної оборони.
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