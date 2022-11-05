Зеленський анонсував хороші новини щодо ППО для України: подробиці

"На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянули протидію ракетному та дроновому терору - вже є доволі значні результати у цьому, процент збиття став більшим, але ще є над чим працювати", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна має забезпечити повний захист свого неба, і для цього будуть робити все можливе і неможливе.

"Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО та ПРО для України", - додав президент.