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Зеленский анонсировал хорошие новости касательно ПВО для Украины: подробности

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В ближайшие недели Украина ожидает хороших новостей касательно противовоздушной обороны и противоракетной обороны для Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору - уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент сбития стал больше, но есть еще над чем работать", - заявил Зеленский.

По словам президента, Украина должна обеспечить полную защиту своего неба, и для этого будут делать все возможное и невозможное.

"В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", - добавил президент.

Напомним, что недавно Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем воздушный щит над Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны.

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