Зеленский анонсировал хорошие новости касательно ПВО для Украины: подробности

"На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору - уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент сбития стал больше, но есть еще над чем работать", - заявил Зеленский.

По словам президента, Украина должна обеспечить полную защиту своего неба, и для этого будут делать все возможное и невозможное.

"В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", - добавил президент.