Зеленський анонсував дві сесії розмов з посланцями Трампа і представниками Європи

Деталі візиту

У столиці передбачено дві окремі сесії перемовин для обговорення ключових питань співпраці.

"Я думаю, у нас буде можливість з вами широко поспілкуватися. Очікується одна сесія розмови з нами, потім буде іще одна сесія з європейськими партнерами", - зазначив Володимир Зеленський.

Безпекова ситуація

Глава держави підкреслив важливість візиту американської делегації та подякував за його організацію.

"Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Стіва і Джареда і дякуємо президенту Трампу, що він дозволив приїхати. Це важливо з точки зору дозволу, з точки зору безпеки", - заявив президент.

Зеленський також звернув увагу на те, що українські аеропорти повністю підготовлені та готові до роботи, однак російські обстріли створюють постійні ризики для авіасполучення.

За його словами, РФ своїми ударами вкотре демонструє деструктивну позицію, унеможливлюючи безпечні перельоти.

Оновлено 16:20

Формат та учасники зустрічі

За даними джерела РБК-Україна, дипломатичні консультації зараз відбуваються у форматі Україна - США. Представники двох держав обговорюють ключові питання поточного порядку денного.

Одразу після завершення цього етапу консультацій до переговорного процесу долучаться представники країн E3 - Велика Британія, Німеччина та Франція.

Також джерело повідомляє, що на зустрічі багато йдеться про майбутню зиму - як її пройти і що може бути зроблено