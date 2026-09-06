Зеленський анонсував дві сесії розмов з посланцями Трампа і представниками Європи

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва та проведуть зустрічі з українською стороною та європейськими партнерами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам перед зустріччю з спецпеставниками США.
У столиці передбачено дві окремі сесії перемовин для обговорення ключових питань співпраці.
"Я думаю, у нас буде можливість з вами широко поспілкуватися. Очікується одна сесія розмови з нами, потім буде іще одна сесія з європейськими партнерами", - зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави підкреслив важливість візиту американської делегації та подякував за його організацію.
"Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Стіва і Джареда і дякуємо президенту Трампу, що він дозволив приїхати. Це важливо з точки зору дозволу, з точки зору безпеки", - заявив президент.
Зеленський також звернув увагу на те, що українські аеропорти повністю підготовлені та готові до роботи, однак російські обстріли створюють постійні ризики для авіасполучення.
За його словами, РФ своїми ударами вкотре демонструє деструктивну позицію, унеможливлюючи безпечні перельоти.
Оновлено 16:20
За даними джерела РБК-Україна, дипломатичні консультації зараз відбуваються у форматі Україна - США. Представники двох держав обговорюють ключові питання поточного порядку денного.
Одразу після завершення цього етапу консультацій до переговорного процесу долучаться представники країн E3 - Велика Британія, Німеччина та Франція.
Також джерело повідомляє, що на зустрічі багато йдеться про майбутню зиму - як її пройти і що може бути зроблено
Нагадаємо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва з офіційним візитом. Це їхній перший приїзд до України у статусі спецпосланців американського лідера.
Напередодні візиту до України, 5 вересня, Віткофф і Кушнер провели зустріч у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, де обговорювали параметри можливого переговорного процесу.
До програми перебування американської делегації у Києві увійшла серія високопосадових зустрічей. Зокрема, переговори з дипломатами та військовим керівництвом щодо умов забезпечення миру та безпекових гарантій.
Крім того, 6 вересня президент України Володимир Зеленський проведе розширені перемовини не лише з американськими посланцями, а й за участю європейських партнерів для узгодження спільної дипломатичної позиції.