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Зеленский анонсировал две сессии разговоров с посланниками Трампа и представителями Европы

16:05 06.09.2026 Вс
2 мин
Безопасность была под вопросом, но визит состоялся
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев и проведут встречи с украинской стороной и европейскими партнерами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам перед встречей со спецпредставителями США.

Детали визита

В столице предусмотрены две отдельные сессии переговоров по обсуждению ключевых вопросов сотрудничества.

"Я думаю, у нас будет возможность с вами широко пообщаться. Ожидается одна сессия разговора с нами, потом будет еще одна сессия с европейскими партнерами", – отметил Владимир Зеленский.

Безопасная ситуация

Глава государства подчеркнул важность визита американской делегации и поблагодарил за его организацию.

"Очень важно, что делегация прибыла к нам. Мы давно ждали Стива и Джареда и благодарим президента Трампа, что он разрешил приехать. Это важно с точки зрения разрешения, с точки зрения безопасности", - заявил президент.

Зеленский также обратил внимание, что украинские аэропорты полностью подготовлены и готовы к работе, однако российские обстрелы создают постоянные риски для авиасообщения.

По его словам, РФ своими ударами в очередной раз демонстрирует деструктивную позицию, делая невозможными безопасные перелеты.

Обновлено 16:20

Формат и участники встречи

По данным источника РБК-Украина, дипломатические консультации сейчас проходят в формате Украина- США. Представители двух государств обсуждают ключевые вопросы текущей повестки дня.

Сразу после завершения этого этапа консультаций к переговорному процессу присоединятся представители стран E3 - Великобритания, Германия и Франция.

Также источник сообщает, что на встрече многое говорится о предстоящей зиме - как ее пройти и что может быть сделано

Виткофф и Кушнер в Украине

Напомним, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев с официальным визитом. Это их первый приезд в Украину в статусе спецпосланников американского лидера.

В преддверии визита в Украину, 5 сентября, Виткофф и Кушнер провели встречу в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, где обсуждали параметры возможного переговорного процесса.

В программу пребывания американской делегации в Киеве вошла серия высокопоставленных встреч. В частности, переговоры с дипломатами и военным руководством об условиях обеспечения мира и гарантиях безопасности.

Кроме того, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет расширенные переговоры не только с американскими посланниками, но и с участием европейских партнеров по согласованию общей дипломатической позиции.

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