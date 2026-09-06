Зеленский анонсировал две сессии разговоров с посланниками Трампа и представителями Европы

Детали визита

В столице предусмотрены две отдельные сессии переговоров по обсуждению ключевых вопросов сотрудничества.

"Я думаю, у нас будет возможность с вами широко пообщаться. Ожидается одна сессия разговора с нами, потом будет еще одна сессия с европейскими партнерами", – отметил Владимир Зеленский.

Безопасная ситуация

Глава государства подчеркнул важность визита американской делегации и поблагодарил за его организацию.

"Очень важно, что делегация прибыла к нам. Мы давно ждали Стива и Джареда и благодарим президента Трампа, что он разрешил приехать. Это важно с точки зрения разрешения, с точки зрения безопасности", - заявил президент.

Зеленский также обратил внимание, что украинские аэропорты полностью подготовлены и готовы к работе, однако российские обстрелы создают постоянные риски для авиасообщения.

По его словам, РФ своими ударами в очередной раз демонстрирует деструктивную позицию, делая невозможными безопасные перелеты.

Обновлено 16:20

Формат и участники встречи

По данным источника РБК-Украина, дипломатические консультации сейчас проходят в формате Украина- США. Представители двух государств обсуждают ключевые вопросы текущей повестки дня.

Сразу после завершения этого этапа консультаций к переговорному процессу присоединятся представители стран E3 - Великобритания, Германия и Франция.

Также источник сообщает, что на встрече многое говорится о предстоящей зиме - как ее пройти и что может быть сделано