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Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією країною та візити інших лідерів в Україну

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна невдовзі підпише ще одну безпекову угоду. Також йде підготовка візитів лідерів низки країн в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, наразі важливим питанням є відносини України та її партнерів. Йде підготовка низки домовленостей, про які буде відомо вже у серпні.

"Це і безпекові угоди - завтра почнуться перемовини з іще однією європейською країною. Також уже ми готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей", - розповів Зеленський.

Президент зауважив, що важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки. Саме це буде гарантією більших можливостей України зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози.

"Звичайно, ключове завдання - забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України", - підкреслив він.

Угоди про гарантії безпеки

З початку року Україна вже підписала низку двосторонніх безпекових угод.У списку підписантів Велика Британія, США, Японія, Німеччина, Польща, Європейський Союз.

Зокрема, 18 липня Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією. Підписання документів сталося у британському місті Вудсток.

Нещодавно Зеленський анонсував ще чотири нові угоди про гарантії безпеки з країнами-партнерами.

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Володимир ЗеленськийГарантії безпеки