Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією країною та візити інших лідерів в Україну

За його словами, наразі важливим питанням є відносини України та її партнерів. Йде підготовка низки домовленостей, про які буде відомо вже у серпні.

"Це і безпекові угоди - завтра почнуться перемовини з іще однією європейською країною. Також уже ми готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей", - розповів Зеленський.

Президент зауважив, що важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки. Саме це буде гарантією більших можливостей України зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози.

"Звичайно, ключове завдання - забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України", - підкреслив він.