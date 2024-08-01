RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский анонсировал гарантии безопасности еще с одной страной и визиты других лидеров в Украину

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина вскоре подпишет еще одно соглашение о безопасности. Также идет подготовка визитов лидеров ряда стран в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, важным вопросом являются отношения Украины и ее партнеров. Идет подготовка ряда договоренностей, о которых будет известно уже в августе.

"Это и соглашения о безопасности - завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной. Также уже мы готовим визиты лидеров в Украину и, соответственно, содержание наших переговоров и долгосрочную философию наших договоренностей", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы. Именно это будет гарантией больших возможностей Украины сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы.

"Конечно, ключевая задача – обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины", - подчеркнул он.

Соглашения о гарантиях безопасности

С начала года Украина уже подписала ряд двусторонних сделок безопасности. В списке подписантов Великобритания, США, Япония, Германия, Польша, Европейский Союз.

В частности, 18 июля Украина подписала договоры безопасности с Чехией и Словенией . Подписание документов произошло в британском Вудстоке.

Недавно Зеленский анонсировал еще четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийГарантии безопасности