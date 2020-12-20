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Зеленский анонсирует "глобальную" судебную реформу со следующего года

Украина, Воскресенье 20 декабря 2020 03:39
Зеленский анонсирует "глобальную" судебную реформу со следующего года
Фото: судейский молоток (pexels)
Автор: Даша Харченко

Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина начнет реализацию глобальной реформы судебной системы. По его словам, сейчас Украина "воюет" с некоторыми судьями Конституционного суда.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times, опубликованном на сайте президента.

Он назвал суды "больным местом в Украине".

"Сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы воюем с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой этап - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года", - сказал Зеленский.

Читайте в материале РБК-Украина, как глава государства намерен решать проблемы в судебной системе, в то время, когда в стране продолжается конституционный кризис, а Рада работает нестабильно. А невыполнение обещаний Украины в сфере правосудия среди прочего тормозит получение транша МВФ.

Напомним, подписав Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), Украина взяла на себя обязательства ввести механизм "очистки" Высшего совета правосудия.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийСудебная реформа

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