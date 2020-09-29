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Президент подаст законопроект об "очищении" Высшего совета правосудия, - Малюська

Киев, Вторник 29 сентября 2020 08:33
Президент подаст законопроект об "очищении" Высшего совета правосудия, - Малюська
Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Подписав Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), Украина взяла на себя обязательство ввести механизм "очищения" Высшего совета правосудия. В связи с этим началась подготовка законопроекта, которая уже на финальной стадии.

Об этом рассказал РБК-Украина министр юстиции Денис Малюська, говорится в материале "Именем Украины: как скандальные судьи возвращаются на должности".

Малюська говорит, что законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время.

"Есть определенные инициативы у Офиса президента, и мы готовили некоторые тексты, но согласованная позиция скорее всего зайдет в Раду от имени президента", - сказал он.

Однако, по его словам, прохождение этого законопроекта в парламенте будет "мегасложным".

Напомним, НАБУ опубликовало доказательства возможных связей судьи Вовка с ВСП.

Отметим, Высший совет правосудия объяснил отказ в отстранении Вовка.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Вовку о подозрении еще 17 июля.

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