Зеленский анонсировал на завтра важные контакты на уровне ЕС
У президента Украины Владимира Зеленского завтра, 15 августа, будут важные контакты на европейском уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
По его словам, украинская дипломатия готовится к активным неделям второй половины августа, на которые запланированы переговоры, встречи, "Крымская платформа", новые обращения к зарубежным партнерам и международно-правовая активность.
"На этой неделе продолжу расширять наши связи с африканскими государствами, с регионом Латинской Америки. Завтра пройдут важные контакты на европейском уровне", - отметил Зеленские.
Президент добавил, что на днях пройдет церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Напомним, ранее Зеленский обратился к гражданам России и заявил, что молчание приравнивает их к соучастникам войны против Украины.
Он также рассказал, что Украина много раз предлагала России закончить войну, но та выбрала террор.
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