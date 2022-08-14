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Зеленский анонсировал на завтра важные контакты на уровне ЕС

Новина українською →
Киев, Воскресенье 14 августа 2022 22:53
Зеленский анонсировал на завтра важные контакты на уровне ЕС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

У президента Украины Владимира Зеленского завтра, 15 августа, будут важные контакты на европейском уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

По его словам, украинская дипломатия готовится к активным неделям второй половины августа, на которые запланированы переговоры, встречи, "Крымская платформа", новые обращения к зарубежным партнерам и международно-правовая активность.

"На этой неделе продолжу расширять наши связи с африканскими государствами, с регионом Латинской Америки. Завтра пройдут важные контакты на европейском уровне", - отметил Зеленские.

Президент добавил, что на днях пройдет церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Напомним, ранее Зеленский обратился к гражданам России и заявил, что молчание приравнивает их к соучастникам войны против Украины.

Он также рассказал, что Украина много раз предлагала России закончить войну, но та выбрала террор.

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