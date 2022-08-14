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Украина много раз предлагала закончить войну. Но Россия верит в террор, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 14 августа 2022 22:34
Украина много раз предлагала закончить войну. Но Россия верит в террор, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинская сторона много раз предлагала Российской Федерации закончить войну и покинуть захваченные территории. Но пока Москва верит только в террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что в ближайшее время Верховная рада одобрит продление военного положения и общей мобилизации.

"Очевидное решение, очевидные причины. Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-нибудь достичь разными формами шантажа. Не сможет", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, это означает, что украинцы должны защищаться и отвечать на каждое проявление террора.

"Мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще большее число стран к нашей антивоенной коалиции. Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, меньше времени продлится эта война", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский также обратился к гражданам Российской Федерации, заявив, что молчание о войне против Украины приравнивает их к соучастию.

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