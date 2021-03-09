ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский анонсировал запуск уроков медиаграмотности в школьной программе

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 11:13
Зеленский анонсировал запуск уроков медиаграмотности в школьной программе Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине планируют ввести уроки медиаграмотности в школьной программе. Это призвано повысить критическое мышление у детей.

Об этом во время форума "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в современном мире каждый должен уметь противостоять информационной пропаганде.

"Каждый раз, когда мы включаем телефон, компьютер, планшет или телевизор мы должны включать мышление, критическое мышление. Отличать правду от фейков. Правду от лжи. Обходить стороной информационные свалки. Читать далее чем заголовок. Сомневаться, это очень важно. Искать первоисточник", - заявил Зеленский.

Президент отметил важность понимания значения "фейка" и что такое пропаганда.

"Уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе. А также тех, кто уже давно завершил школы - это наши родители, дедушки и бабушки, мы должны научить, что такое информационная гигиена", - отметил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что с марта в стране должен заработать Украинский центр противодействия дезинформации.

Также министр культуры Александр Ткаченко еще прошлым летом сообщал, что в Украине планируют запустить проект медиаграмотности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Владимир Зеленский пропаганда школа
NEWS
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти