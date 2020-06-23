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Минкульт запустит проект по медиаграмотности

Новости » Политика     23.06.2020 - 00:02
Минкульт запустит проект по медиаграмотности
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

Проект позволит на уровне потребителя отличать фейки от фактов, и начать мыслить критически

Министерство культуры и информационной политики намерено в этом году запустит проект о медиаграмотности. Он позволит потребителям отличать фейки от правдивой информации, и начать мыслить критически.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телепрограммы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Меня настораживают много вещей, которые связаны с малокультурной информационной деятельностью некоторых средств массовой информации: злоупотребление, перекручивание фактов, фейки, манипуляционные вещи. В этом году мы начнем разговор о медиаграмотности", - отметил министр.

По его словам, это важный проект, который позволит на уровне потребителя начинать отличать фейки от фактов, и начать мыслить критически.

"Ведь, чтобы мы не делали, как бы ни воевали, если мы сами не сможем потреблять тот продукт, который со всех сторон на нас лезет, ничто нас не защитит от потребления этого продукта", - добавил министр.

Он также добавил, что о культуре должны говорить ученые, а не политические деятели.

"Дискутировать должны ученые, должны люди, которые имеют непосредственное отношение к культуре и гораздо в меньшей степени политики. Потому что, то что будут делать политики с одной стороны, с другой - они будут пытаться взять для себя электорат, расшатывать ситуацию", - отметил министр.

Напомним, 4 июня нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины медиаАлександр Ткаченко
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