Украинский центр противодействия дезинформации заработает в марте

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украинский центр противодействия дезинформации заработает в стране с марта. Сейчас идет отбор команды в данную структуру.

Об этом Александр Ткаченко сообщил на Telegram-канале.

"Наше министерство работает над запуском Центра противодействия дезинформации (ЦПД), что позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор", - написал Ткаченко.

По его словам, основными направлениями работы Центра по противодействию дезинформации являются: выявление, реагирование, противодействие, просвещение, коммуникационные проекты. Он будет отслеживать фейки, искаженную информацию, вражескую пропаганду и информировать об этом украинцев.

"Еще одна важная составляющая - повышение медиаграмотности граждан Украины. Чтобы люди сами учились проверять информацию, фильтровать ее, и отличать фейки от настоящих новостей", - добавил глава ведомства.