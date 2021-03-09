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Зеленський анонсував запуск уроків медіаграмотності у шкільній програмі

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 11:13
Зеленський анонсував запуск уроків медіаграмотності у шкільній програмі Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні планують ввести уроки медіаграмотності у шкільній програмі. Це покликано підвищити критичне мислення у дітей.

Про це під час форуму "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у сучасному світі кожен повинен вміти протистояти інформаційній пропаганді.

"Кожен раз, коли ми включаємо телефон, комп'ютер, планшет або телевізор ми повинні включати мислення, критичне мислення. Відрізняти правду від фейків. Правду від брехні. Обходити стороною інформаційні звалища. Читати далі ніж заголовок. Сумніватися, це дуже важливо. Шукати першоджерело", - заявив Зеленський.

Президент відзначив важливість розуміння значення "файка" та що таке пропаганда.

"Уроки медіаграмотності повинні з'явитися в нашій шкільній програмі. А також тих, хто вже давно завершив школи - це наші батьки, дідусі і бабусі, ми повинні навчити, що таке інформаційна гігієна", - зауважив Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що з березня в країні повинен заробити Український центр протидії дезінформації.

Також міністр культури Олександр Ткаченко ще минулого літа повідомляв, що в Україні планують запустити проект медіаграмотності.

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