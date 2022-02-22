UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Экономический патриотизм". Зеленский обещает бизнесу уменьшить налоговую нагрузку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске в стране программы экономического патриотизма. Она включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Патриот - это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в Украине запускается программа экономического патриотизма. Она призвана стать дополнительными стимулами для локализации украинского производства и поддержкой отдельных отраслей.

"Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС (налога на добавленную стоимость - ред.) на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что завтра у него пройдет встреча с ТОП-50 украинского крупного бизнеса. Глава государства отметил, что все они должны остаться в Украине.

"Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте", - сказал Зеленский.

Напомним, на фоне направления Россией войск на Донбасс цены на нефть 22 февраля резко выросли.

Отметим, ранее Россия признала оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). Подробнее о последствиях для Украины - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныНДС