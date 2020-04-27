Зеленский анонсировал запуск ипотеки со ставкой 10%

В рамках экономических шагов в Украине запускают ипотеку со ставкой около 10%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

В частности, Зеленский поприветствовал решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 8%.

"Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения… Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая - это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая - это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский впервые анонсировал запуск ипотечных программ 17 апреля.

До этого в марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил свой антикризисный план борьбы с коронавирусом. Одним из пунктов этого плана было восстановление после окончания карантина тех проектов, которые дают мультипликатор для всей экономики, - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение.