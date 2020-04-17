Зеленский анонсировал запуск ипотечных программ в Украине

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Власти рассчитывают, что заробитчане останутся в Украине

В Украине запустят ипотечные программы, чтобы, в том числе, помочь заробитчанам, которые из-за пандемии коронавируса вернулись в страну. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, часть украинских заробитчан из-за пандемии вернулась в страну не на время.

"Они приехали - хорошие рабочие руки, люди смекалистые, люди крепкие… Они приехали, у них есть небольшой капитал. Мы им предложим такие (кредитные, - ред.) программы и, включая кстати, ипотечные программы, на которые они сразу после коронавируса смогут открыть свой бизнес", - заявил Зеленский.

Напомним, в марте министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил свой антикризисный план для борьбы с коронавирусом. Одним из пунктов плана было восстановление после окончания карантина тех проектов, которые дают мультипликатор для всей экономики, - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение.

Кроме того, первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова заявляла, что восстановление ипотечного кредитования в Украине возможно в 2020 году.