Зеленський анонсував запуск іпотеки зі ставкою 10%

В рамках економічних кроків в Україні запускають іпотеку зі ставкою близько 10%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, Зеленський привітав рішення Національного банку України знизити облікову ставку до 8%.

"Це дає банкам можливість знизити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення ... Серед іншого, цього тижня уряд і НБУ повинні представити дві важливі програми. Перша - це іпотека для населення зі ставкою близько 10%. Друга - це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський вперше анонсував запуск іпотечних програм 17 квітня.

До цього в березні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував свій антикризовий план боротьби з коронавірусом. Одним з пунктів цього плану було відновлення після закінчення карантину тих проектів, які дають мультиплікатор для всієї економіки, - дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.

