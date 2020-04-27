Зеленський анонсував запуск іпотеки зі ставкою 10%

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Іпотечну програму презентують цього тижня

В рамках економічних кроків в Україні запускають іпотеку зі ставкою близько 10%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, Зеленський привітав рішення Національного банку України знизити облікову ставку до 8%.

"Це дає банкам можливість знизити ставки за кредитами як для бізнесу, так і для населення ... Серед іншого, цього тижня уряд і НБУ повинні представити дві важливі програми. Перша - це іпотека для населення зі ставкою близько 10%. Друга - це кредити малому бізнесу за низькою ставкою для виплати заробітних плат", - зазначив Зеленський.

Ми починаємо новий тиждень боротьби з коронавірусом. МОЗ уже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч. За якістю й точністю вони відповідають світовим стандартам. Щодо важливих економічних кроків. На цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми. • Перша – іпотека для населення зі ставкою близько 10%. • Друга – кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам. І ще про одне питання, яке турбує багатьох, – роботу продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити – лише за умови дотримання всіх правил безпеки. Окремо декілька слів щодо боротьби з пожежами. Ситуація в Житомирській області є контрольованою. Минулої доби було ліквідовано два осередки. Ідуть активні роботи й на інших. До цих робіт залучено понад 500 фахівців та 95 одиниць техніки. У Зоні відчуження ліквідовано два осередки, загрози розповсюдження вогню наразі немає. Радіаційний фон у столиці, Київській області та у Зоні відчуження в межах норми. Я дякую всім нашим пожежникам та рятувальникам за роботу. Дорогі українці! Вчора, 26 квітня, були роковини страшної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Я хочу ще раз подякувати та низько вклонитися всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС – за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства. 34 роки тому вони стали на захист кожного з нас – ціною власного життя та здоров’я. Сьогодні така ситуація, коли кожен з нас може вберегти життя людей навколо. І для цього потрібно не так багато. Як мінімум – залишатися вдома. Давайте пам’ятати про це та не виходити на вулицю без зайвої потреби. Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Нагадаємо, Зеленський вперше анонсував запуск іпотечних програм 17 квітня.

До цього в березні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував свій антикризовий план боротьби з коронавірусом. Одним з пунктів цього плану було відновлення після закінчення карантину тих проектів, які дають мультиплікатор для всієї економіки, - дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.

