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Зеленський анонсував запуск іпотечних програм в Україні

Новини » Політика     17.04.2020 - 21:39
Зеленський анонсував запуск іпотечних програм в Україні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Влада розраховує, що заробітчани залишаться в Україні

В Україні запустять іпотечні програми, щоб, в тому числі, допомогти заробітчанам, які через пандемію коронавірусу повернулися до країни. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, частина українських заробітчан через пандемію повернулася до країни не тимчасово.

"Вони приїхали - хороші робочі руки, люди кмітливі, міцні люди... Вони приїхали, у них є невеликий капітал. Ми їм запропонуємо такі (кредитні, - ред.) програми, включаючи до речі, іпотечні програми, на які вони відразу після коронавірусу зможуть відкрити свій бізнес", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у березні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував свій антикризовий план для боротьби з коронавірусом. Одним з пунктів плану було відновлення після закінчення карантину тих проектів, які дають мультиплікатор для всієї економіки, - дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.

Крім того, перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що відновлення іпотечного кредитування в Україні можливо в 2020 році.

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