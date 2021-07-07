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Зеленский анонсировал "важную встречу" с Меркель по строительству "Северного потока-2"

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится важная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она будет касаться энергетической безопасности, в частности, строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции в Вильнюсе.

Зеленский подчеркнул, что страны ЕС разделились в вопросе "Северного потока-2".

"С госпожой Меркель будет важная встреча по энергетической безопасности не только Украины, а и Европы. Слава Богу, что пока Европа этих угроз не чувствует", - сказал президент.

Он подчеркнул, что европейским странам трудно найти баланс между безопасностью и экономикой.

"Северный поток-2 - это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что приоритетнее для стран. Вопрос ПП-2-глобальный. Разделять вопросы ПП-2 и безопасности мы не будем, мы не продаем украинцев и не продаем жизнь наших людей", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетит Германию с рабочим визитом 12 июля.

Напомним, ранее Меркель заявила о необходимость диалога с президентом России Владимиром Путиным.

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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельСеверный поток-2