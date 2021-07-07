Зеленський анонсував "важливу зустріч" з Меркель щодо будівництва "Північного потоку-2"

Зеленський наголосив, що країни ЄС розділилися у питанні "Північного потоку-2".

"З пані Меркель буде важлива зустріч щодо енергетичної безпеки, не тільки України, а й Європи. Слава Богу, що поки що Європа цих загроз не відчуває", - сказав президент.

Він наголосив, що європейським країнам важко знайти баланс між безпекою та економікою.

"Північний потік-2 - це такий лакмусовий папірець, який показує, що пріоритетніше для країн. Питання ПП-2 - глобальне. Розділяти питання ПП-2 і безпеки ми не будемо, ми не продаємо українців і не продаємо життя наших людей", - сказав Зеленський.