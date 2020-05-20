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Зеленский анонсировал увольнение глав ОГА

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По его словам, после пандемии COVID-19 будут решительные шаги

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увольнение глав облгосадминистраций. По его словам, после пандемии COVID-19 будут решительные шаги.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ситуация с коронавирусом показывает, какие "заболевания есть в государственном аппарате".

"Что касается глав ОГА. Все выводы по ним, после того, как мы закончим COVID-19. Например, я даже не думал, что у нас такой сильный Черновицкий губернатор. Там сложная ситуация во всем. Он один из лучших. То есть эта инфекция нам показывает, какие заболевания есть в госаппарате. Сразу после COVID-19 будут решительные шаги, а сейчас это нельзя делать", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что перезагружаться будут кадры в районных администрациях.

"В РГА есть много людей, которые были прежние. Которые даже были при прежней власти. Они попали каким-то образом. Их снова будут перезагружать, потому что "Лифт" (проект команды Зеленского для поиска полезных людей и решений, - ред.) был прекрасной программой. Федоров набрал прекрасных специалистов через "Лифт". Потом нашли ключик к "Лифту" и нам туда засунули очень много людей, которые были у власти раньше", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что руководители ОГА, которые не решат проблему выплаты надбавок медикам, будут или лишены заработной платы, или уволены.

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Вскоре после этого замглавы Одесской ОГА уволили за задержку надбавок медикам.

Автор: Максим Зайченко