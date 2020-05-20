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Зеленський анонсував звільнення голів ОДА

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За його словами, після пандемії COVID-19 будуть рішучі кроки

Президент України Володимир Зеленський анонсував звільнення голів облдержадміністрацій. За його словами, після пандемії COVID-19 будуть рішучі кроки.

Про це глава держави заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ситуація з коронавірусом показує, які "захворювання є в державному апараті".

"Що стосується голів ОДА. Всі висновки по них, після того, як ми закінчимо COVID-19. Наприклад, я навіть не думав, що у нас такий сильний Чернівецький губернатор. Там складна ситуація у всьому. Він один з кращих. Тобто ця інфекція нам показує, які захворювання є в держапараті. Відразу після COVID-19 будуть рішучі кроки, а зараз це не можна робити", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що перезавантажуватимуться кадри в районних адміністраціях.

"У РДА є багато людей, які були колишні. Які навіть були за попередньої влади. Вони потрапили якимось чином. Їх знову будуть перезавантажувати, тому що "Ліфт" (проект команди Зеленського для пошуку корисних людей і рішень, - ред.) був прекрасною програмою. Федоров набрав прекрасних фахівців через "Ліфт". Потім знайшли ключик до "Ліфта" і нам туди засунули дуже багато людей, які були при владі раніше", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що керівники ОДА, які не вирішать проблему виплати надбавок медикам, будуть або позбавлені заробітної плати, або звільнені.

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Незабаром після цього заступник голови Одеської ОДА звільнили за затримку надбавок медикам.

Автор: Максим Зайченко