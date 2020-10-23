Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков в Украине. Глава государства находится с рабочим визитом в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе визита Зеленскому представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей стране.

Такое медучреждение сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Указано, что стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общая смета - 8 млрд гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.

"У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", - сказал президент.

Он также акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.

Напомним, Зеленский заявил, что жесткий карантин в Украине, так называемый локдаун, могут ввести, если ежедневно будут подтверждать 15 тысяч новых случаев коронавируса. При таком количестве больных может не хватить врачей и больничных коек.

Как писало РБК-Украина, президент ожидает от Министерства здравоохранения и профильного комитета Верховной рады модели страховой медицины.