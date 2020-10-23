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Зеленський анонсував створення п'яти медичних містечок в Україні

Україна, П'ятниця 23 жовтня 2020 14:09
Зеленський анонсував створення п'яти медичних містечок в Україні
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення п'яти медичних містечок в Україні. Глава держави перебуває з робочим візитом у Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У ході візиту Зеленському презентували план будівництва обласної багатопрофільної лікарні у Краматорську, яка має стати флагманським медичним проектом з будівництва п'яти медичних містечок по всій країні.

Така медустанова зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою понад 2,5 млн мешканців Донецької, Луганської та Харківської областей.

Вказано, що вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд гривень, загальний кошторис - 8 млрд гривень. Почати спорудження планують у першому кварталі 2021 року за наявності відповідного фінансування.

"У нас є завдання - зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо", - сказав президент.

Він також акцентував увагу на необхідності пошуку й позабюджетних шляхів фінансування для будівництва всього містечка водночас, а не поступово, чергами протягом кількох років.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що жорсткий карантин в Україні, так званий локдаун, можуть ввести, якщо щоденно будуть підтверджувати 15 тисяч нових випадків коронавірусу. За такої кількості хворих може не вистачити лікарів та лікарняних ліжок.

Як писало РБК-Україна, президент очікує від Міністерства охорони здоров'я та профільного комітету Верховної ради моделі страхової медицини.

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