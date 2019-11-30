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Гончарук предложил меры для снижения тарифов на ЖКХ

Новости » Экономика     30.11.2019 - 12:41
Гончарук предложил меры для снижения тарифов на ЖКХ
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В Раду подадут специальный законопроект от президента

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ. Об этом он сказал во время совещания у президента Владимира Зеленского.

Как отметил Гончарук, одобрение парламентом закона приведет к тому, что "тариф снизится". По его словам, это будет очень короткий закон.

В ответ на это президент Зеленский заявил, что "людям главное понимать, что не буде выше, а будет меньше".

В свою очередь Гончарук отметил, что "не выше уже точно". Премьер сообщил, что благодаря законопроекту тариф должен снизиться на 80-130 гривен, однако не уточнил, по сравнению с чем.

Зеленский подвел итоги дискуссии заявлением: "Люди должны получить платежку за декабрь, и там уже должно быть снижение".

Нарада щодо зменшення цін на опалення

Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорили шляхи зниження цін на опалення для українців уже в грудні.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 30 листопада 2019 р.

Напомним, по данным Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в октябре 2019 года составили 938,9 грн, что на 224,1 грн больше, чем в сентябре (714,8 грн).

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (45%) заявили, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года.

Средний размер платежки за коммуналку в октябре вырос на 30% Путин планирует в Париже обсудить с Зеленским газовый контракт
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