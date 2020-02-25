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В Кабмине подготовят Нацпрограмму трансформации угольных регионов

Новости » Экономика     25.02.2020 - 13:27
В Кабмине подготовят Нацпрограмму трансформации угольных регионов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Главний принцип нацпрограммы - ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована

Министерством развития общин и территорий будет разработана Национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, трансформация угольных регионов должна быть справедливой.

"Ее (нацпрограммы, - ред.) главный принцип - ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новую работу с достойной оплатой. Только сначала рабочие места, а потом будем говорить обо всем другом", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров провел аудит всех шахт государственного значения и планирует поддержать шахты, которые экономически целесообразно финансировать. Глава правительства заверил, что всем шахтерам с других шахт найдут работу.

До этого на шахтах государственного предприятия "Львовуголь" восстановили поставки электроэнергии после отключения из-за долгов. В Минэнерго отметили, что на данный момент вопрос электроснабжения предприятия урегулирован, шахты работают в обычном режиме.

В Украине появится госкомитет по угольной отрасли Зеленский поручил Оржелю провести полный аудит угольных предприятий
Новости Украины Владимир Зеленскийуголь
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