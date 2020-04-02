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Зеленский анонсировал проверки больниц на наличие средств защиты

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 15:28
Зеленский анонсировал проверки больниц на наличие средств защиты
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский намерен проверить распределение их между больницами

В рамках борьбы с коронавирусом в Украине на наличие специальных средств защиты проверят больницы. Об этом на селекторном совещании заявил президент Владимир Зеленский, сообщает сайт президента.

По его словам, распределение специальных средств защиты, доставкой которой занимается центральная власть, должно происходить справедливо.

"К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы насчет того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запускает беспрерывные поставки медицинских средств из Китая. В частности, на сегодня в этой стране загружается украинский самолет, который доставит медицинские маски.

До этого в Украину прибыл самолет со 100 тыс. тестов ПЦР из Китая. Он также доставил 40 тыс. защитных очков и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.

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